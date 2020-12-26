Гаспарян: у Литвы нет другой национальной идеи, кроме русофобии
Литва никогда не сможет отказаться от своей оголтелой русофобии, так как именно на ней выстроена вся ее государственность.
Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал известный писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян, объясняя, почему Вильнюс продолжает выступать с русофобскими заявлениями и не может изменить курс своей политики.
«То, что Литва пересмотрит свое отношение к России, в принципе невозможно. Основа государственной идеологии Литвы – это оголтелая русофобия. Никакой другой быть не может, — считает Гаспарян.
Именно на этой идеологии литовцы получили свою независимость, а затем благодаря ей долгие годы получали от запада финансовую помощь. А помощь эта, напомнил публицист, тратилась, в числе прочего, и на проведение разных русофобских мероприятий, начиная с проходящего в Вильнюсе конгресса русской интеллигенции, и заканчивая предоставлением убежища всяким «удивительным людям».
«Другой идеологии у Литвы просто нет, поэтому разговоры о том, что она может перестроиться, бессмысленны. На что она будет перестраиваться, и что она будет объяснять своим гражданам за прошедшие годы?» — отмечает эксперт.
Именно момент распада Советского Союза и обретение Литвой независимости Вильнюс, по словам Гаспаряна, выбрал для определения своей идентичности, и на этом выстроил политический курс на будущее.
История собственной государственности у Литвы очень короткая. Она ведь вместе с Латвией, Эстонией и Финляндией, была, как тогда говорили, «санитарным кордоном против большевизии».
«Потом у них был перерыв, и они получили независимость при развале СССР. Они могли брать за точку отсчета только нелюбовь к России и скидывать на нее все свои беды», — добавил эксперт.
Практически все, кто сейчас считается в Литве национальным героем, это члены отрядов «лесных братьев» - которые боролись в свое время с советскими солдатами, а также во время Второй мировой войны являлись пособниками нацистов.
Достаточно посмотреть на национальных героев Литвы, чтобы понять, что у этой страны нет национальной идеи, подчеркивает Гаспарян.
«Они бы хотя бы кого-нибудь ради разнообразия включили. Но даже свое национальное достояние Донатаса Баниониса они и то незадолго до его смерти стали травить за то, что он, возможно, был агентом КГБ», — напомнил политолог в заключение.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсберис назвал наивным мнение о возможном улучшении отношений с Россией, а также призвал страны Балтии полностью прекратить диалог с Москвой.