Гаспарян: у Литвы нет другой национальной идеи, кроме русофобии

Литва никогда не сможет отказаться от своей оголтелой русофобии, так как именно на ней выстроена вся ее государственность.

Литва никогда не сможет отказаться от своей оголтелой русофобии, так как именно на ней выстроена вся ее государственность.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал известный писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян, объясняя, почему Вильнюс продолжает выступать с русофобскими заявлениями и не может изменить курс своей политики.

«То, что Литва пересмотрит свое отношение к России, в принципе невозможно. Основа государственной идеологии Литвы – это оголтелая русофобия. Никакой другой быть не может, — считает Гаспарян.

Именно на этой идеологии литовцы получили свою независимость, а затем благодаря ей долгие годы получали от запада финансовую помощь. А помощь эта, напомнил публицист, тратилась, в числе прочего, и на проведение разных русофобских мероприятий, начиная с проходящего в Вильнюсе конгресса русской интеллигенции, и заканчивая предоставлением убежища всяким «удивительным людям».

«Другой идеологии у Литвы просто нет, поэтому разговоры о том, что она может перестроиться, бессмысленны. На что она будет перестраиваться, и что она будет объяснять своим гражданам за прошедшие годы?» — отмечает эксперт.

Именно момент распада Советского Союза и обретение Литвой независимости Вильнюс, по словам Гаспаряна, выбрал для определения своей идентичности, и на этом выстроил политический курс на будущее.

История собственной государственности у Литвы очень короткая. Она ведь вместе с Латвией, Эстонией и Финляндией, была, как тогда говорили, «санитарным кордоном против большевизии».

«Потом у них был перерыв, и они получили независимость при развале СССР. Они могли брать за точку отсчета только нелюбовь к России и скидывать на нее все свои беды», — добавил эксперт.

Практически все, кто сейчас считается в Литве национальным героем, это члены отрядов «лесных братьев» - которые боролись в свое время с советскими солдатами, а также во время Второй мировой войны являлись пособниками нацистов.

Достаточно посмотреть на национальных героев Литвы, чтобы понять, что у этой страны нет национальной идеи, подчеркивает Гаспарян.

«Они бы хотя бы кого-нибудь ради разнообразия включили. Но даже свое национальное достояние Донатаса Баниониса они и то незадолго до его смерти стали травить за то, что он, возможно, был агентом КГБ», — напомнил политолог в заключение.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсберис назвал наивным мнение о возможном улучшении отношений с Россией, а также призвал страны Балтии полностью прекратить диалог с Москвой.