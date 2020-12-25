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23:16   25 Декабря 2020
Общество

Губернатор Подмосковья заявил о закрытии свалок в регионе

Губернатор Подмосковья заявил о закрытии свалок в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работах по рекультивации всех свалок региона. Десять точек из них уже завершены, а семь находятся в работе.

Еще 11 свалок сейчас на этапе планирования, рассказал глава области в эфире телеканала "360".

Недавно закончили свое существование последние городские мусорные полигоны — "Лесная" свалка в Серпухове и "Ядрово". Теперь все полигоны ждут рекультивации по федеральной программе "Чистая страна", поскольку на их месте держится стойкий неприятный запах.

Специалисты проведут дегазацию во всех точках, которые угрожали экологии и здоровью жителей региона. Для этого начинают работу безопасные комплексы по переработке отходов, всего 11 автоматизированных линий запланировано включить в курс восстановления подмосковной экологии.

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#подмосковье #экология #свалки

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