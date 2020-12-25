Московские старшеклассники могут вернуться в школы после Нового года

Школьники 6-11 классов столичных образовательных учреждений после Нового года могут вернуться к очным занятиям.

Школьники 6-11 классов столичных образовательных учреждений после Нового года могут вернуться к очным занятиям.

Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Вести" на "России-1". Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, подчеркнул он.

"Определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая", — отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что обучение в дистанционном формате не сказалось на успеваемости столичных школьников. Он подчеркнул, что качество образования не только не ухудшается, но и улучшается по некоторым процессам.