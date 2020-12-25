21:54 25 Декабря 2020Общество
Лукашенко отказался от вакцинации и назвал себя "скептиком"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается делать прививку с вакциной против COVID-19, сообщает телеканал ОНТ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается делать прививку с вакциной против COVID-19, сообщает телеканал ОНТ.
Лукашенко в июле рассказал, что переболел коронавирусом бессимптомно. Он выразил надежду, что второй раз не сможет заразиться "заразой". Белорусский лидер назвал себя скептиком и заявил, что его решение одобрил министр здравоохранения.
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич в понедельник заявил о регистрации в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для реализации. Массовая вакцинация против коронавируса планируют начать в январе 2021 года.