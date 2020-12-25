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21:54   25 Декабря 2020
Общество

Лукашенко отказался от вакцинации и назвал себя "скептиком"

Лукашенко отказался от вакцинации и назвал себя "скептиком"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается делать прививку с вакциной против COVID-19, сообщает телеканал ОНТ.

Лукашенко в июле рассказал, что переболел коронавирусом бессимптомно. Он выразил надежду, что второй раз не сможет заразиться "заразой". Белорусский лидер назвал себя скептиком и заявил, что его решение одобрил министр здравоохранения.

Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич в понедельник заявил о регистрации в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для реализации. Массовая вакцинация против коронавируса планируют начать в январе 2021 года.

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#лукашенко #вакцина #пандемия

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