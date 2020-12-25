Спикер Госдумы рассказал про равноправие в отношениях Молдавии и России
Отношения России и Молдавии отличаются равноправными позициями. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер рассказал, что обе страны относятся друг к другу на равных. Россия не поддерживает двойные стандарты, которые Европа применяет в отношении Молдавии. По словам Володина, российская сторона осознает важность диалога с молдавскими коллегами.
"Мы хорошо друг друга понимаем", — цитирует спикера ТАСС.
Володин напомнил, что без встречных шагов невозможно развивать диалог. Обе страны имеют общую историю. Россия исходит из принципов открытости и взаимоуважения, когда нужно строить отношения, отметил председатель. С таким заявлением он выступил на встрече с коллегой из парламента Молдавии Зинаидой Гречаный и экс-президентом республики Игорем Додоном.