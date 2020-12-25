Журналистка попросила украинцев не ожидать позитивных изменений в 2021 году

Гражданам Украины не стоит ожидать позитивных изменений в наступающем 2021 году, заявила украинская журналистка Янина Соколовская.

Гражданам Украины не стоит ожидать позитивных изменений в наступающем 2021 году, заявила украинская журналистка Янина Соколовская.

По ее словам, текущий год выдался крайне тяжелым для Украины. Пандемия COVID-19 и спровоцированный ею мировой кризис продемонстрировали, что Киев оказался не готов к современным вызовам в экономической и в социальной сфере.

"Для всех нас этот год оказался особенно трудным – как для страны, не имеющей большой экономической базы, серьезных золотовалютных резервов и вообще запаса прочности, который позволяет выстоять в таких тяжелых ситуациях", — подчеркнула журналист.

Соколовская не удивлена тому, что медицина государства оказалась не в состоянии что-либо противопоставить коронавирусной инфекции. Она отметила, что планомерное разрушение системы здравоохранения Украины дало о себе знать в самый неподходящий момент. Но в большей степени журналиста возмутили действия руководства Украины, которые показали полное отсутствие профессионализма и дальновидности.