МИД РФ раскрыл темы переговоров Лаврова и Шукри

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта и обсудил с ним ряд вопросов по Африке и Ближнему Востоку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта и обсудил с ним ряд вопросов по Африке и Ближнему Востоку.

Одной из тем было урегулирование ливийского кризиса. Дипломаты подчеркнули, что ситуация в Ливии имеет только дипломатическое решение. Североафриканской стране необходим прозрачный национальный диалог, передает их слова пресс-служба МИД России. Была четко выражена приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии.

Министры сошлись во мнении по вопросу прав жителей Сирии на самоопределение. Соответствующий момент предусмотрен резолюцией 2510 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Была затронута и тема палестино-израильских переговоров.

Также Лавров и Шукри обсудили сотрудничество между Москвой и Каиром и выполнение пунктов Договора о сотрудничестве от 2018 года. Особое внимание было уделено таким масштабным проектам, как Российская промзона в Египте и возведение атомной электростанции "Эль-Дабаа".