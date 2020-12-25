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20:57   25 Декабря 2020
Общество

Собянин рассказал о появлении новогоднего транспорта на улицах Москвы

Собянин рассказал о появлении новогоднего транспорта на улицах Москвы

Праздничный новогодний транспорт благополучно запущен в Москве. Об этом 25 декабря рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

Мосгортранс в этом году подготовил 50 стилизованных городских трамваев, а в метрополитене появился новогодний состав "Еж", поделился градоначальник. Украшенный к новогодним праздникам транспорт мэр успешно запустил от площади отреставрированного в 2020 году Северного речного вокзала.

"Спасибо огромное, что в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок: хорошо украсили свою технику", — выразил слова благодарности транспортникам Собянин.

Власти Москвы объявили 31 декабря выходным днем для бюджетников. Об этом накануне рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал "360".

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#москва #собянин #транспорт

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