Старейшее американское издание назвало Украину «несостоявшимся государством» (failing state), вынеся тем самым приговор украинским властям, олигархам и простым украинцам.

Старейшее американское издание назвало Украину «несостоявшимся государством» (failing state), вынеся тем самым приговор украинским властям, олигархам и простым украинцам.

Об этом сообщает украинский аналитический интернет-портал «Главред», предупреждая местных ура-патриотов о том, что «халява кончилась».

Как сообщает издание, ежемесячный журнал Harper's Magazine, который выпускается в США с 1850 года, опубликовал в декабрьском номере жесткий и прямолинейный материал об Украине.

«Украина — одна из беднейших стран Европы, ближе всех по определению к развивающемуся государству или несостоявшемуся (failing state)», — говорится в статье.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, этой статьей Украине ясно дают понять, что до нее уже никому нет дела.

Западу и Востоку достаточно собственных забот с пандемией и колоссальных национальных проблем, поэтому Украину оставили прозябать с обрушенной экономикой, тем более, что она сама обрекла себя на это, так как ждала манны небесной от иностранных партнеров.

При этом Украина позволила масштабной коррупции проникнуть во все уровни власти, допустила, чтобы конкурирующие олигархи почти полностью захватили государственные институты и структуры, да к тому же погрязла в затяжном военном конфликте, отмечает Гончаров в своем материале.

«Да, теперь за Украиной идут только бедность и нужда, а голодные, злые и одураченные люди никому не нужны, — отмечает эксперт. — Никто в мире сегодня не решится на то, чтобы выкупить украинские долги, а главное — ради чего»?

Вся украинская ситуация, по его словам, на поверхности – внутренние силы рвут государство на части. Даже западные политики уже опустили руки, потому что поняли, что украинских олигархов и политиков не остановить от разворовывания остатков государственного бюджета.

«Как показала жизнь, наш национальный путь — это путь обогащения тонкого-тонкого слоя олигархов, политических лидеров у власти и одебиливание собственного населения», — пишет Гончаров.

А теперь и американцы публикацией в своем старейшем журнале предупреждают Украину, что дальше так продолжаться не должно, или она просто не состоится как государство, заключает автор статьи.