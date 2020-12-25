Роскачество напомнило, как безопасно использовать пиротехнику

Эксперты Роскачества раскрыли несколько простых правил покупки и использования пиротехники, чтобы избежать травм. Покупать салюты и петарды нужно только в специализированных точках продажи и обязательно запрашивать сертификат продукции.

Эксперты Роскачества раскрыли несколько простых правил покупки и использования пиротехники, чтобы избежать травм. Покупать салюты и петарды нужно только в специализированных точках продажи и обязательно запрашивать сертификат продукции.

Как сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе организации, рекомендуется также проверять целостность упаковки: если она повреждена, от покупки стоит отказаться.

Перед запуском салюта обязательно следует ознакомиться с инструкцией и соблюдать все прописанные в ней рекомендации. Необходимо убедиться в безопасности радиуса запуска, не подпускать к пиротехнике детей, а также не наклоняться над салютом перед запуском. Также запрещено направлять петарды и салюты в людей и здания.

За покупкой пиротехники россиянам советуют идти только в специализированные магазины, где продавцы покажут сертификат на свою продукцию и декларацию соответствия. Роскачество рекомендует также внимательно осмотреть упаковку на наличие следов намокания или повреждений,Если они там есть, от покупки лучше отказаться.

По условиям применения вся пиротехника разделена на две группы: бытового назначения, которая есть в свободной продаже, и технического, для обращения с которой требуются аттестат и квалификация.

Пиротехнические изделия разделены на пять классов по степени опасности. Самые безопасные — первые. К ним относятся хлопушки и бенгальские огни. Второй класс — петарды и наземные фонтаны, третий — салютные батареи и ракеты.

Четвертый и пятый классы уже являются профессиональной пиротехникой. В России запрещено продавать пиротехнику первого, второго и третьего классов тем, кому не исполнилось 16 лет, напомнили в Роскачестве.

В прошлом году эксперты проверили пиротехническую продукцию и выяснили, что товары, представленные на отечественном рынке, преимущественно безопасны.