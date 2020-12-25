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21:20   25 Декабря 2020
Общество

Роскачество напомнило, как безопасно использовать пиротехнику

Роскачество напомнило, как безопасно использовать пиротехнику

Эксперты Роскачества раскрыли несколько простых правил покупки и  использования пиротехники, чтобы избежать травм. Покупать салюты и петарды нужно только в специализированных точках продажи и обязательно запрашивать сертификат продукции.

Как сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе организации, рекомендуется также проверять целостность упаковки: если она повреждена, от покупки стоит отказаться.

Перед запуском салюта обязательно следует ознакомиться с инструкцией и соблюдать все прописанные в ней рекомендации. Необходимо убедиться в безопасности радиуса запуска, не подпускать к пиротехнике детей, а также не наклоняться над салютом перед запуском. Также запрещено направлять петарды и салюты в людей и здания.

За покупкой пиротехники россиянам советуют идти только в специализированные магазины, где продавцы покажут сертификат на свою продукцию и декларацию соответствия. Роскачество рекомендует также внимательно осмотреть упаковку на наличие следов намокания или повреждений,Если они там есть, от покупки лучше отказаться.

Роскачество напомнило, как безопасно использовать пиротехнику

По условиям применения вся пиротехника разделена на две группы: бытового назначения, которая есть в свободной продаже, и технического, для обращения с которой требуются аттестат и квалификация.

Пиротехнические изделия разделены на пять классов по степени опасности. Самые безопасные — первые. К ним относятся хлопушки и бенгальские огни. Второй класс — петарды и наземные фонтаны, третий — салютные батареи и ракеты.

Четвертый и пятый классы уже являются профессиональной пиротехникой. В России запрещено продавать пиротехнику первого, второго и третьего классов тем, кому не исполнилось 16 лет, напомнили в Роскачестве.

В прошлом году эксперты проверили пиротехническую продукцию и выяснили, что товары, представленные на отечественном рынке, преимущественно безопасны.

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#салют #петарды #роскачество

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