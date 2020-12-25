Вацич назвал приход российского "медиа спецназа" освобождением для Сербии

Миша Вацич, лидер партии "Сербские правые", заявил о необходимости распространения русского медиаполя на территории Сербии.

Миша Вацич, лидер партии "Сербские правые", заявил о необходимости распространения русского медиаполя на территории Сербии.

Политик подчеркнул, что в стране наряду с уже имеющимися американским, британским и даже катарским телевидением должны быть и российские СМИ. Эксклюзивным интервью поделился ФАН со ссылкой на Telegram-канал "Балканская сплетница".

"Есть "Голос Америки", "Радио свобода" (признаны иноагентами в РФ), "Дойче Велле", телеканалы N1 (фактически филиал CNN), Аль-Джазира, а скоро откроется и "Евроньюз", но нет ничего русского", — пояснил Вацич.

По словам лидера "Српска Десница" ("Сербские правые"), то, что российские радиостанции, телеканалы и газеты не представлены в Сербии, является большим упущением.

"Нужно заменить русским щитом наши западные оковы. Мы братский народ, у нас одна вера, общие традиции", — заявил Миша Вацич.

Руководитель партии отметил, что сербы восприняли бы как освобождение приход так называемого "российского медиа спецназа".