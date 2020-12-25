Немецкий политолог подтвердил решение Германии отстоять СП-2

Германия — не вассал США и не позволит американцам навязывать свою политику в вопросе энергетики. Если по ФРГ будет нанесен удар, то Евросоюзу придется защищаться. Такое заявление сделал политолог Александр Рар, комментируя ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток —2».

Германия — не вассал США и не позволит американцам навязывать свою политику в вопросе энергетики. Если по ФРГ будет нанесен удар, то Евросоюзу придется защищаться. Такое заявление сделал политолог Александр Рар, комментируя ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток —2».

«Правительство четко говорит, что мы не разрешим, чтобы американцы требовали европейской безопасности. В вопросе энергетики Германию будут поддерживать другие европейские страны», — сказал эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

Германия, несмотря не давление со стороны США, показала, что она полностью поддерживает постройку «Северного потока—2», который нужен Европе по коммерческим соображениям. ЕС нужны дополнительные потоки газа, подчеркивает Рар.

По его мнению, все идет к тому, что европейцы будут создавать собственные механизмы для того, чтобы защититься от США.

Эксперт считает, что избранный президент СШАн Джо Байден заменит Дональда Трампа и начнет свои новые отношения и диалог с Европой, немцами и главными компаниями Германии.

Ранее стало известно, что трубоукладчик «Фортуна» завершил часть работ по укладке газопровода «Северный поток-2». Он укладывает 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров вместе со вторым судном — «Академиком Черским».

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства «Северного потока-2». С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Помимо США, против СП-2 выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.