Врач рассказал о самом необычном способе передачи COVID-19 в Новый год

Заражение COVID-19 в период праздников может возникнуть из-за передачи подарков из рук в руки, считает главврач хозрасчетной поликлиники и эпидемиолог Башкирии Азат Мухаметзянов.

Заражение COVID-19 в период праздников может возникнуть из-за передачи подарков из рук в руки, считает главврач хозрасчетной поликлиники и эпидемиолог Башкирии Азат Мухаметзянов.

Вирус на картонной части упаковки способен сохраняться на протяжении 24 часов, уточнил эксперт. В случае с металлическими и пластиковыми изделиями — до 3–5 дней.

При покупке и передаче подарков нельзя забывать об использовании средств индивидуальной защиты, подчеркнул Мухаметзянов. Упаковки при получении также необходимо тщательно продезинфицировать от коронавируса. Вдобавок к этому медик посоветовал выбирать для шопинга время, когда в магазинах находится меньше всего людей.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу может выработаться к лету 2021 года. Об этом сообщает телеканал "360".