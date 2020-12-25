Политик Вацич: Сербия никогда не вступит в НАТО

Известный сербский политик Миша Вацич уверен, что Сербия никогда не войдет в НАТО, но находится "в тылу врага".

Известный сербский политик Миша Вацич уверен, что Сербия никогда не войдет в НАТО, но находится "в тылу врага".

По словам Вацича, только "маргинальная прозападная оппозиция" выступает за вхождение Сербии в НАТО. Политические элиты же считают, что Белграду это не нужно. Кроме того, Запад знает, что если нанесет удар по России, то на стороне Москвы у него в тылу выступит Сербия, говорит Вацич.

"Правительство Александра Вучича придерживается политики военного нейтралитета — проводит учения и с американцами, и со странами ЕС, и с РФ, и даже с арабскими странами", — цитирует политика Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отмечает политик, против России выступают лишь противники Сербии, которых 1-2% от общего числа. Вацич говорит, что это известный феномен, который есть и в России, где подобные люди обычно живут в центре Москвы, а в Сербии — в центре Белграда. В их число входят либералы и общественные активисты, которые несут угрозу национальной безопасности, тогда как против НАТО выступают все "нормальные жители Сербии".