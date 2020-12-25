Названо важное преимущество на рынке труда для приема на работу

Результаты исследования показали, что россияне, у которых выработался иммунитет к COVID-19 и есть справка о наличии антител, имеют преимущество при найме на работу.

Результаты исследования показали, что россияне, у которых выработался иммунитет к COVID-19 и есть справка о наличии антител, имеют преимущество при найме на работу.

На данный момент только 7% компаний считают наличие антител плюсом для всех доступных вакансий. Около 2% считают это плюсом только для некоторых должностей. И только 83% работодателей не придают значения наличию иммунитета.

Был проведен опрос с 18 ноября по 8 декабря, в котором участвовали представители тысячи компаний со всей страны. В результате, наличие антител является преимуществом при найме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ретейл и сферу услуг В2С.