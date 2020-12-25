Публицист Карнаухов призвал приговорить Соболь к реальному сроку

Алексей Навальный и его соратники продолжают устраивать провокации в России. Деятельность блогера и юриста ФБК Любови Соболь прокомментировал публицист Сергей Карнаухов.

Алексей Навальный и его соратники продолжают устраивать провокации в России. Деятельность блогера и юриста ФБК Любови Соболь прокомментировал публицист Сергей Карнаухов.

Соратница основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности. Как считают в СК РФ, недавно она осуществила проникновение в квартиру, где проживала пожилая жительница Москвы.

Соболь вечером 21 декабря вела трансляцию из двора дома, где, по ее словам, жил "химик ФСБ Константин Кудрявцев". Очередная провокация, за которую ее похвалили в Европе, закончилась для нее возбуждением уголовного дела после задержания 22 декабря. По мнению доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, юристу ФБК и другим представителям либеральной общественности пора напомнить, что они слишком часто остаются безнаказанными в ситуациях, когда их действия выходят за рамки правового поля.

"Если не привлечь ее к уголовной ответственности, не дать ей хоть какое-то наказание, мы так и не дадим остальным оппозиционерам сигнала, что подобные вещи делать нельзя", — уточнил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Навальный — это узнаваемый бренд, однако в случае появления аналогичной фигуры интерес людей к блогеру может резко угаснуть, уверен Карнаухов. По его словам, основной задачей для основателя фонда сейчас является возвращение в Россию, где он планирует стать консолидатором протестных сил.