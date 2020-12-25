Выставка работ Брейгелей из частной коллекции открылась в Подмосковье

Жители Московской области могут посетить выставку "Младшие Брейгели и их эпоха", открывшуюся в истринском музее "Новый Иерусалим", и увидеть настоящее буйство красок.

Жители Московской области могут посетить выставку "Младшие Брейгели и их эпоха", открывшуюся в истринском музее "Новый Иерусалим", и увидеть настоящее буйство красок.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, комментируя выставку, отметила, что ее уникальность заключается в безупречной красоте, буйстве красок, вдохновении, радости и полноты жизни.

"Это именно полнота жизни, — подчеркнула она в интервью телеканалу "360", — которой, может быть, нам чуть-чуть не хватает".

На выставке представлены работы из коллекции Валерии и Константина Мауергауз. В нынешнем году полотен гораздо больше — 70 работ младших Брейгелей и их современников, — около половины из них представлены вниманию публики впервые.

Виртуозова уточнила, что выставка в "Новом Иерусалиме" предоставляет ценителям искусства редкую возможность увидеть Брейгеля "и в мире, и в России". Красота полотен, по мнению вице-губернатора области, может послужить источником настоящего вдохновения.