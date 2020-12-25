Сербский политик надеется, что однажды его страна побратается с Черногорией

Лидер сербских патриотов Миша Вацич в интервью автору телеграм-канала "Балканская сплетница" рассказал о своем отношении к Черногории.

Лидер сербских патриотов Миша Вацич в интервью автору телеграм-канала "Балканская сплетница" рассказал о своем отношении к Черногории.

На территории соседствующей с Сербией Черногории в течение последних нескольких лет усилилась антисербская риторика режима лидера демократов Мило Джукановича. Скандальный закон "О свободе вероисповедания", принятый в декабре 2019 года, объединил оппозицию. Тем не менее, поражение на парламентских выборах Джуканович списал на "вмешательство Сербии во внутренние дела Черногории". Миша Вацич рассказал, изменятся ли отношения двух стран после победы оппозиционной коалиции.

"Любовь к православной вере объединила черногорскую оппозицию, которая двадцать лет была разобщена — это помогло Джукановичу оставаться у власти 30 лет. Хотя я лично хотел бы, чтобы давно вмешались и русские, и сербы, и спасли этот народ свержением Мило", — заявил он.

Однако, как отмечает собеседник ФАН, Белград и Москва — не Брюссель и Вашингтон, так как стараются не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Миша Вацич убежден, что отношения между Сербией и Черногорией, как и между Россией и Черногорией, однажды снова станут братскими.

"В Белграде учится и лечится больше черногорцев, чем во всей Черногории. В Сербии нет ни одной семьи, у которой не было бы родственников в Черногории. Вcю свою историю она оставалась мощным бастионом свободы — вероятно, из-за сложного неприступного рельефа. Они наши спартанцы, наши витязи", — заключил он.

Более подробно с идеями сербского лидера патриотов, политика Миши Вацича о Нагорном Карабахе, происходящем в Сербии и проекте Великой Албании можно ознакомиться по ссылкам на сайте Федерального агентства новостей здесь и здесь.