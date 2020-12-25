Жительница Кубани задушила племянника и расчленила на 25 частей

Зверское убийство девятилетнего мальчика раскрыли в станице Баговской. Ребенка искали целый год. Оказалось, что с ним расправилась собственная тетя.

Зверское убийство девятилетнего мальчика раскрыли в станице Баговской. Ребенка искали целый год. Оказалось, что с ним расправилась собственная тетя.

Женщина пыталась сбить полицию со следа, участвовала в поисках, но тайное стало явным. Она была последней, кто видел мальчика в день его исчезновения. Он возвращался домой с рыбалки, зашел к ней в гости, где и произошел конфликт. Тете не понравилось, что племянник громко слушает музыку. Она сделала ему замечание, но тот проигнорировал ее просьбу.

Тогда женщина его задушила и отнесла тело в ванную, где расчленила на 25 частей. Часть останков она сожгла, а оставшееся спрятала в сарае и посыпала хлоркой.

Сейчас расследование дела об убийстве ребенка завершено. Материалы направлены в Краснодарский краевой суд, пишет Kp.ru.