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20:18   25 Декабря 2020
Политика

Противники мирного урегулирования ситуации в ЦАР возобновили боевые действия

Противники мирного урегулирования ситуации в ЦАР возобновили боевые действия

"Коалиция патриотов за перемены" (CPC) возобновила боевые действия в Центральноафриканской Республике (ЦАР) на следующий день после объявления перемирия.

Боевики перешли в наступление при поддержке наемников из Камеруна и Чада. Они атакуют вооруженные силы республики и другие группировки, которые придерживаются позиции нейтралитета, сообщило Федеральное агентство новостей.

После объявления начала перемирия в самой "Коалиции" вспомнили о старых конфликтах, спровоцировав междоусобицу. Все они являются активными противниками дипломатического урегулирования кризисной ситуации в регионе.

Вооруженные столкновения происходят вдалеке от столицы республики и ее окраин. Военнослужащим ЦАР (FACA) помогают российские военные инструкторы.

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#боевики #перемирие #цар

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