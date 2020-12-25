Психиатр рассказал о смертельной угрозе алкоголя для перенесших COVID-19

Употребление спиртного может обернуться последствиями для людей, перенесших коронавирусную инфекцию, считает психиатр Игорь Лазарев.

Употребление спиртного может обернуться последствиями для людей, перенесших коронавирусную инфекцию, считает психиатр Игорь Лазарев.

Человек испытывает недомогание на утро, если накануне он употреблял алкогольные напитки, напомнил эксперт. По словам психиатра, в зависимости от степени интоксикации у людей возникают рвота, потеря аппетита, слабость, головная боль или лихорадка, но переболевшим COVID-19 стоит опасаться даже легкой степени похмелья.

Инфекция способна спровоцировать тромбообразование, уверен специалист. Блуждая по кровяному руслу, оторванный тромб может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа.

"Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью", — рассказал Лазарев.

Большая часть смертей среди мужского населения России связана с употреблением алкоголя. Как передает телеканал "360", об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.