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20:12   25 Декабря 2020
Общество

Психиатр рассказал о смертельной угрозе алкоголя для перенесших COVID-19

Психиатр рассказал о смертельной угрозе алкоголя для перенесших COVID-19

Употребление спиртного может обернуться последствиями для людей, перенесших коронавирусную инфекцию, считает психиатр Игорь Лазарев.

Человек испытывает недомогание на утро, если накануне он употреблял алкогольные напитки, напомнил эксперт. По словам психиатра, в зависимости от степени интоксикации у людей возникают рвота, потеря аппетита, слабость, головная боль или лихорадка, но переболевшим COVID-19 стоит опасаться даже легкой степени похмелья.

Инфекция способна спровоцировать тромбообразование, уверен специалист. Блуждая по кровяному руслу, оторванный тромб может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа.

"Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью", — рассказал Лазарев.

Большая часть смертей среди мужского населения России связана с употреблением алкоголя. Как передает телеканал "360", об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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#лазарев #алкоголь #коронавирус

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