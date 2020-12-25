Психиатр рассказал о смертельной угрозе алкоголя для перенесших COVID-19
Употребление спиртного может обернуться последствиями для людей, перенесших коронавирусную инфекцию, считает психиатр Игорь Лазарев.
Человек испытывает недомогание на утро, если накануне он употреблял алкогольные напитки, напомнил эксперт. По словам психиатра, в зависимости от степени интоксикации у людей возникают рвота, потеря аппетита, слабость, головная боль или лихорадка, но переболевшим COVID-19 стоит опасаться даже легкой степени похмелья.
Инфекция способна спровоцировать тромбообразование, уверен специалист. Блуждая по кровяному руслу, оторванный тромб может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа.
"Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью", — рассказал Лазарев.
Большая часть смертей среди мужского населения России связана с употреблением алкоголя. Как передает телеканал "360", об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.