Украинские СМИ рассказали о серьезном предупреждении со стороны США

Старейшее издание США вынесло страшное предупреждение властям, олигархам и рядовым гражданам Украины, пишет украинское издание «Главред».

Старейший ежемесячный американский Harper's Magazine назвал Украину одной из беднейших стран Европы, ближе всех по определению к разваливающемуся государству или несостоявшемуся (failing state). Экономист Александр Гончаров, комментируя статью для издания «Главред», отметил, что другим государствам в условиях пандемии уже нет дела до украинских бед.

Запад и Восток вынуждены решать свои национальные колоссальные проблемы, констатирует эксперт. Украина же до сих пор ждет от зарубежных партнеров «манны небесной». При этом страна сама позволила к олигархам почти полностью захватить государственные структуры и институты, погрязла в затяжном вооруженном конфликте, а также допустила масштабную коррупцию практически во всех уровнях власти.

«Да, теперь за Украиной идут только бедность и нужда, а голодные, злые и одураченные люди никому не нужны. Никто в мире сегодня не решится на то, чтобы выкупить украинские долги, а главное — ради чего? <....> Все на поверхности: страна есть, а государство разрывают на куски внутренние силы», — пишет экономист.

Национальный путь Украины — это путь обогащения очень тонкого слоя олигархов, политических лидеров у власти и «одебиливание» собственного населения, с сожалением констатирует Гончаров.

«Но уже и американцы нас предупредили, что так долго продолжаться не может, либо государство не состоится», — заключил он.

Ранее сообщалось, что сумма задолженности по заработной плате на Украине составила почти 3,8 миллиардов гривен по состоянию на ноябрь текущего года. По данным местной Государственной службы статистики, показатель стал рекордным за последние 10 лет.

Так, если в 2010 году задолженность по зарплате составила 1,39 миллиарда гривен, то уже к декабрю 2020 года этот показатель достиг 3,79 миллиарда гривен. С начала 2020 года сумма увеличилась почти на 760 миллионов гривен (на 25%). Наиболее высоким этот показатель стал в сфере промышленности.