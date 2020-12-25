Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на двое суток

Сторонница Алексея Навального Любовь Соболь попала в изолятор временного содержания после допроса в Следственном комитете РФ.

Сторонница Алексея Навального Любовь Соболь попала в изолятор временного содержания после допроса в Следственном комитете РФ.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в России) Любовь Соболь в течение дня, после чего задержали девушку на 48 часов.

Информацию о задержании соратницы Навального разместили в Twitter-аккаунте "Навальный LIVE". По словам директора ФБК (признан иноагентом в РФ) Ивана Жидкова, Соболь подозревается по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения.