Недавний конфликт в Нагорном Карабахе призывает изучить лидер сербских патриотов Миша Вацич. Он считает, что именно Армения виновна в неблагоприятном для себя исходе столкновения.

Недавний конфликт в Нагорном Карабахе призывает изучить лидер сербских патриотов Миша Вацич. Он считает, что именно Армения виновна в неблагоприятном для себя исходе столкновения.

Перспектива возвращения Косово в состав Сербии видится лидеру сербских патриотов Миши Вацича в опыте прекращенного 10 ноября конфликта в Нагорно-Карабахской Республике. В интервью Telegram-каналу "Балканская сплетница" он выразил мнение, что произошедшее в далеком Закавказье показывает реальную возможность "разморозить" любой замороженный конфликт, о чем когда-то говорил президент Сербии Александр Вучич.

Говоря же о том, кто реально виновен в том, что Азербайджану удалось вернуть себе часть Нагорно-Карабахской Республики, Вацич всю вину возлагает на Никола Пашиняна, который вел антироссийскую политику и на своем примере показал разницу между лояльным России политиком и тем, кто втыкает нож ей в спину. Вацич подчеркнул, что только российское вмешательство позволило остановить боевые действия и сохранить Нагорно-Карабахскую Республику от полного разгрома, а Ереван даже не провел мобилизацию.

Интервью Миши Вацича включает в себя множество вопросов, относящихся и к внутрисербским проблемам, и к международной политике. Обе части его беседы можно прочитать, перейдя по ссылкам: Часть 1 и Часть 2.