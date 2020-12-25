Две станции метро Петербурга изменят свой график работы в праздники

Две станции петербургского метро изменят свой график работы на два дня, а именно 26 декабря, в субботу, они будут работать по графику буднего дня, а 31 декабря и вовсе закроются.

Две станции петербургского метро изменят свой график работы на два дня, а именно 26 декабря, в субботу, они будут работать по графику буднего дня, а 31 декабря и вовсе закроются.

Эти изменения касаются станций "Площадь Александра Невского-2" и "Достоевская". В субботу, 26 декабря, они будут работать по графику буднего дня, а 31 декабря закроются для входа и выхода.

Также комитет по транспорту сообщил петербуржцам график работы наземного транспорта до 10 января. Именно 1 января 2021 года транспорт будет работать до 23:59. Коммерческий транспорт в городе с 31 декабря по 10 января будет работать по графику выходного дня.