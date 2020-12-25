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19:23   25 Декабря 2020
Происшествия

Президента США оповестили о взрыве в Нэшвилле

Президента США оповестили о взрыве в Нэшвилле

Действующему президенту США Дональду Трампу известно о взрыве в городе Нэшвилль.

Об этом рассказал представитель Белого Дома Джадд Дир.

"Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости", — отметил он.

Американский лидер благодарен работникам экстренных служб и молится за пострадавших, сообщил Джадд Дир. Ранее в американском городе Нэшвилль взорвался автомобиль. На данный момент есть информация о трех пострадавших в результате инцидента.

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#взрыв #трамп #Нэшвилль

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