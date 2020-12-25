ЦБ Турции ужесточает кредитно-денежную политику из-за роста инфляции

На фоне сверхбыстро растущей инфляции в Турецкой Республике центральный банк государства принимает решение о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики.

На фоне сверхбыстро растущей инфляции в Турецкой Республике центральный банк государства принимает решение о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики.

Об этом заявил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Совместно с анонсом описанного решения регулятор сделал выше базовую процентную ставку, которая в итоге достигла 17 процентов.

Это сделано из-за стремительного повышения уровня инфляции в Турции. Причем ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган два года сдерживал рост ставки, будучи уверенным, что именно это вызовет взлет показателя. Однако всего за месяц базовая ставка Центрального банка Турции повысилась на 6,75 процента.

Турецкая лира переживает падение вот уже 20 последних лет. К концу текущего года нацвалюта государства снизилась до 13 центов против 68, отмеченных 10 лет назад.