19:19 25 Декабря 2020Политика
Клинцевич назвал политической демагогией угрозы Киева по опреснению воды в Крыму
Угрозы Украины по поводу срыва реализации проекта по опреснению воды на территории Крыма являются политической демагогией, уверен политик и военный эксперт Франц Клинцевич.
Угрозы Украины по поводу срыва реализации проекта по опреснению воды на территории Крыма являются политической демагогией, уверен политик и военный эксперт Франц Клинцевич.
По его словам, действующие власти Украины работают по принципу "Як не з`їм, то понадкусую" (Как не съем, то понадкусываю).
"Причем заявления по поводу того, что они будут ликвидировать эти опреснительные станции с применением специальных средств и вооруженных сил, говорят об их глупости<...> Поэтому я считаю подобные заявления политической демагогией, за которой нет ни содержания, ни возможностей", — заявил Клинцевич.
Помимо этого, бывший сенатор подчеркнул, что власти государства не осознает, что, допуская такие высказывания, они теряют свои рейтинги.