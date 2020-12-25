Клинцевич назвал политической демагогией угрозы Киева по опреснению воды в Крыму

Угрозы Украины по поводу срыва реализации проекта по опреснению воды на территории Крыма являются политической демагогией, уверен политик и военный эксперт Франц Клинцевич.

Угрозы Украины по поводу срыва реализации проекта по опреснению воды на территории Крыма являются политической демагогией, уверен политик и военный эксперт Франц Клинцевич.

По его словам, действующие власти Украины работают по принципу "Як не з`їм, то понадкусую" (Как не съем, то понадкусываю).

"Причем заявления по поводу того, что они будут ликвидировать эти опреснительные станции с применением специальных средств и вооруженных сил, говорят об их глупости<...> Поэтому я считаю подобные заявления политической демагогией, за которой нет ни содержания, ни возможностей", — заявил Клинцевич.

Помимо этого, бывший сенатор подчеркнул, что власти государства не осознает, что, допуская такие высказывания, они теряют свои рейтинги.