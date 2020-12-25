Пробурились и начали подавать: в Крыму нашли дополнительные запасы воды

Проведенная по заданию президента РФ геологоразведка в Крыму дала результаты. В ходе работ в подземных месторождениях полуострова были обнаружены дополнительные запасы пресной воды, объемы которых оказались даже больше ожидаемых.

Проведенная по заданию президента РФ геологоразведка в Крыму дала результаты. В ходе работ в подземных месторождениях полуострова были обнаружены дополнительные запасы пресной воды, объемы которых оказались даже больше ожидаемых.

Об этом на прошедшей в пятницу, 25 декабря, пресс-конференции, рассказал заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин.

«Президент поставил задачу разобраться, мы провели эту работу, составили план действий, он у нас на три ближайших года. Выделены на это деньги – 48 миллиардов [рублей]. Мы нашли дополнительные запасы воды и уже не просто нашли, а уже пробурились и начали подавать эту воду», — подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, очень большое значение имеет тот факт, что запасы подземных вод в тех месторождениях, где Росгеология провела разведку, оказались больше ожидаемых, так как вопрос пресной воды в Крыму был ключевым.

Также докладчик отметил, что геологоразведочные работы на полуострове продолжаются, их планируется завершить в первом квартале 2021 года. И только после того, как окончательно станут понятны объемы запасов подводных пресных вод в регионе, будет приниматься решение о целесообразности установки в Крыму опреснительных установок.

«Ждем разведку, каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин, какой дебит воды, еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю», — сказал Хуснуллин.

Строительство опреснительных систем на полуострове рассматривают, по его словам, как крайнюю меру, потому, что этот выход из ситуации с дефицитом воды в Крыму был бы самым дорогостоящим. В том случае, если подводных запасов пресной воды окажется недостаточно, будет принято решение ставить опреснительные установки, подчеркнул Хуснуллин. Тем более, что предпроектные решения по этим установкам уже готовы, включая место их установки и стоимость.