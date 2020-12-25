Дипломаты РФ освежили в памяти Литвы события 1938 года в Мюнхене

Литовские политики искажают историю, называя пакт Молотова – Риббентропа едва ли не главной причиной начала Второй Мировой войны, и одновременно с этим умалчивая о Мюнхенском сговоре 1938 года.

Литовские политики сознательно искажают историю, называя пакт Молотова – Риббентропа едва ли не главной причиной начала Второй Мировой войны, и умалчивая о Мюнхенском сговоре 1938 года. Таким образом Литва пытается отвлечь внимание от страшных преступлений, совершенных на ее территории.

Об этом заявило российское посольство в Литве, комментируя прошедшую на минувшей неделе в Вильнюсе конференцию-дискуссию «Борьба литовского народа за государство и историческую правду: Пакт Молотова – Риббентропа 1939–1989–2020».

В мероприятии, которое было приурочено к 31-й годовщине принятия постановления с осуждением секретных протоколов по пакту «Молотова – Риббентропа», участие принял литовский президент Гитанас Науседа.

Выступая на конференции, Науседа заявил, что секретные протоколы к пакту Молотова – Риббентропа являются «позорными соглашениями», вызывавшими «непреодолимую силу сопротивления», а последствия подписания этих соглашений, по словам президента Литвы, «десятилетиями преследовали республику как страшный сон».

Комментируя данное мероприятие и сделанные в ходе дискуссии заявления, сотрудники российского посольства в Литве выразили сожаление по поводу предпринимаемых литовскими политиками попыток на свой лад интерпретировать сложные моменты истории.

Свое мнение российские дипломаты высказали в Twitter-аккаунте посольства РФ в Литве.

В частности, сотрудники дипмиссии отметили, что официальный Вильнюс пытается представить факт подписания пакта Молотова – Риббентропа, чуть-ли не главной причиной начала Второй мировой войны. Однако, литовские политики забывают о том, какие события предшествовали подписанию этого пакта, например, о Мюнхенском сговоре 1938 года.

А ведь именно Мюнхенский сговор, напоминают сотрудники российского посольства, стал кульминацией «политики умиротворения», которую проводили западные страны по отношению к гитлеровской Германии. Таким образом, Вильнюс, сознательно замалчивая данный эпизод, сыгравший свою роль в преддверии Второй мировой войны, искажает исторические факты, подчеркнули дипломаты.

«Не является ли это попыткой отвлечь внимание от страшных преступлений, совершавшихся на территории Литвы в первые годы войны, причем далеко не только руками нацистских захватчиков?», — задаются вопросом сотрудники российского посольства в Литве.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, также прокомментировала прошедшую в Вильнюсе конференцию, отметив, что Литва умышленно извращает факты и игнорирует исторический контекст, пытаясь переписать историю Второй мировой войны.