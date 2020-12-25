Жена Гогена Солнцева попробует избавиться от зависимостей в монастыре

Супруга шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович хочет уйти в монастырь, чтобы побороть алкогольную зависимость.

Супруга шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович хочет уйти в монастырь, чтобы побороть алкогольную зависимость.

Екатерина Терешкович призналась, что в день празднования дня рождения мужа ее наследница Полина, сидевшая рядом, намеренно напоила ее алкоголем. Жена Гогена Солнцева не заметила, как опьянела. То, что произошло на празднике дальше, она не смогла запомнить.

"Гоген показывал мне фотографии, но я даже не хочу на них смотреть. И с Полиной разговаривать больше не хочу. Такого поступка я от нее не ожидала", — высказалась Терешкович.

Кроме того, она выразила сожаление в связи с тем, что праздничное событие обернулось таким образом. Как призналась женщина, она каждый день ходит в храм, чтобы побороть пагубную зависимость от алкоголя. Также она планирует уйти в монастырь, однако этот путь будет тернистым и трудным.