Президент Украины Владимир Зеленский готов развязать полномасштабную войну в Донбассе, отмашка Запада уже получена. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Президент Украины Владимир Зеленский готов развязать полномасштабную войну в Донбассе, отмашка Запада уже получена. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может просто так выйти из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, потому что ЕС огут снять санкции с России. На эту тему он высказался в интервью журналу «Фокус», опубликованном 25 декабря.

«Но лично я бы вышел», — сказал Зеленский.

По словам президента, никто якобы не хочет заканчивать войну, кроме Украины и ее европейских партнеров. «Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход», добавил он. Президент Украины также отметил, что Киев для урегулирования конфликта двигается в рамках предыдущих договоренностей и о плане Б говорить пока рано.

Алексей Журавко уверен, что официальные Киев хочет выйти из Минских соглашений. По его словам, Зеленский просто обманывает свой народ.

«Замечу, что минские договоренности не нужны ни Европе, ни Америке. Им нужна война. Поэтому мы видим, что Украина продолжает не выполнять «Минск-2». Постоянно идут обстрелы, а ВСУ стягивают к фронту военную технику. Кроме того, Украина чинит беспредел на подконтрольной ей территории Донбасса. Зеленский — марионетка. По большому счету на Западе ему дали добро, поэтому он признался, что хочет выйти из Минских соглашений», — сказал Журавко.

Запад не снимет экономические и политические санкции с Российской Федерации из-за выхода Украины из Минских соглашений, убежден политик. По мнению Журавко, западные страны вводили санкции не из-за Киева. Ситуация на Украине — всего лишь повод, а Запад «играет в наперстки», считает собеседник издания.

«Но пусть это он делает сам с собой и с Украиной, но не с Россией. Допустим, что Киев вышел из минских договоренностей. Вы думаете, Запад введет против него санкции? Я так не считаю. Там все между собой связано. Нужно обратить внимание на то, что происходит сегодня в Молдавии и Белоруссии. Как ни крути, они все равно введут санкции против Москвы, они найдут повод», —сказал Журавко.

По словам украинского политика, слова Зеленского свидетельствует лишь о том, что киевские власти не будут выполнять «Минск-2» и намерены возобновить полномасштабные военные действия на территории Донбасса.

«Вялотекущая война в Донбассе может перерасти в более агрессивную. Все само за себя говорит», — заключил собеседник ФАН.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после произошедшего в столице Украины государственного переворота, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей заявили о несогласии с новым националистическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.

По данным ООН, за шесть лет войны погибли более 3,3 тысячи мирных граждан, более девяти тысяч были ранены.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие. Оно предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях.

Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».