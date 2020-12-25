Понасенков остался доволен приговором историку Соколову

Историк-публицист Евгений Понасенков назвал блестящим результатом приговор своему давнему противнику Олегу Соколову, которого суд признал виновным в убийстве девушки.

Историк-публицист Евгений Понасенков назвал блестящим результатом приговор своему давнему противнику Олегу Соколову, которого суд признал виновным в убийстве девушки.

По мнению Понасенкова, Соколова необходимо было приговорить к смертной казни, но российское законодательство ее не предусматривает. Публицист считает, что убийство следовало расценить как совершенное с особой жестокостью, тогда срок у подсудимого был бы выше, передает iReactor.

Несмотря на это, историк доволен приговором убийце-расчленителю. Кроме того, юристы Понасенкова подали заявления о ложных показаниях свидетелей Соколова. Публицист собирается лишить адвокатского статуса защитника осужденного.

Напомним, суд приговорил Олега Соколова к 12,5 года колонии строгого режима за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко. Осужденный признал свою вину.