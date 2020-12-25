Максим Галкин рассказал трогательную историю о своей детской мечте

Российский юморист Максим Галкин рассказал фанатам в Сети о своей несбывшейся мечте детства после того, как вместе с детьми — Лизой и Гарри — нарядил новогоднюю елку.

Российский юморист Максим Галкин рассказал фанатам в Сети о своей несбывшейся мечте детства после того, как вместе с детьми — Лизой и Гарри — нарядил новогоднюю елку.

Галкин поделился детскими воспоминаниями на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Instagram. Он, как и большинство российских семей, вместе с наследниками подготовил дом к праздникам и решил похвастаться красивыми результатами подписчикам. На опубликованном фото в соцсетях звезда стоит вместе с Гарри и Лизой на фоне удивительной елки.

"Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму... но к тому моменту велосипед уже стоил дороже. Моя мечта не сбылась, и я даже не понял, как так вышло", — написал экс-ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" под трогательным снимком.

Позже юморист разместил в своем аккаунте новый кадр. На нем его дети показали свои строгие, но стильные наряды. Сын Галкина и певицы Аллы Пугачевой позирует в черном костюме поверх белоснежной сорочки, а на Лизе надет модный клетчатый пиджак и юбка.