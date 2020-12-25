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18:13   25 Декабря 2020
Происшествия

Золотодобытчика Масловского обвиняют в растрате более 90 млн рублей

Золотодобытчика Масловского обвиняют в растрате более 90 млн рублей

Бывший генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский подозревается в растрате средств в особо крупном размере.

Следствие располагает данными, что бизнесмен вместе с подельниками заключал сделки с недвижимостью по заведомо завышенной стоимости. В результате предпринимателю удалось растратить более 90 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении Масловского возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Обвиняемый не признается в содеянном. Следователи направили в Тверской суд Москвы ходатайство о заключении Масловского под стражу.

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