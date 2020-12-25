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18:10   25 Декабря 2020
Политика

РФ внесла 2 млн швейцарских франков в бюджет МККК для гумпомощи Карабаху

РФ внесла 2 млн швейцарских франков в бюджет МККК для гумпомощи Карабаху

Москва внесла 2 млн швейцарских франков в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) для помощи в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Это направление стало одним из приоритетов в сотрудничестве между российской стороной и МККК. В МИД России сообщили, что Москва открыта к дальнейшему сотрудничеству.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации в бюджет МККК внесен добровольный взнос в размере 2 млн швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта", — сказано в распространенном комментарии ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидер государства Владимир Путин в ходе визита в Москву президента МККК Петера Маурера поддержал инициативу, чтобы целевым образом направить добровольный взнос на содействие работе организации в Карабахе.

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#мид рф #мккк #нагорный карабах

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