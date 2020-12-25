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18:09   25 Декабря 2020
Армия

Российская военная полиция патрулирует территорию на севере провинции Ракка

Российская военная полиция патрулирует территорию на севере провинции Ракка

Военная полиция РФ провела патрулирование на севере провинции Ракка в городе Айн Исса.

Российские военные совместно с Сирийской арабской армией отправили к городу 24 декабря подкрепление во избежание его оккупации джихадистами из протурецких группировок, сообщает Федеральное агентство новостей.

Примечательно, что курдские боевики из "СДС" все еще не ответили на предложение России о передаче контроля над городом и окрестностями САА, что позволило бы сдержать атаки протурецких боевиков. Журналисты издания Step News полагают, что курды надеются на вмешательство в конфликт Соединенных Штатов.

Напомним, обострение ситуации в районе Айн Иссы произошло в ночь с 17 на 18 декабря 2020 года, когда протурецкие боевики СНА начали наступление на позиции курдов из СДС.

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#россия #сирия #айн исса

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