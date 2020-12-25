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18:07   25 Декабря 2020
Происшествия

Видео реакции расчленителя Соколова на приговор появилось в Сети

Видео реакции расчленителя Соколова на приговор появилось в Сети

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года колонии. Его реакция на приговор попала на видео.

Бывший доцент СПБГУ получил 12,5 лет колонии строгого режима за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружие, из которого она и была застрелена. Телеканал "360" поделился кадрами из зала суда. На них видно, что Соколов выслушал решение суда спокойно и не проявил никаких эмоций.

В ноябре 2019 года Соколова достали из реки Мойки, куда он упал, пытаясь сбросить пакеты с расчлененным телом возлюбленной. Суд установил, что между ним и Ещенко возник конфликт на почве ревности, в ходе которого историк четыре раза выстрелил ей в голову, после чего распилил тело и расфасовал по пакетам. Соколов признался в содеянном и заявил, что раскаивается.

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#приговор #реакция #Олег Соколов

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