Челябинский бизнесмен раздает школьникам шаурму за пятерки

Сотрудники кафе кормят челябинских школьников бесплатной шаурмой за хорошие оценки в дневнике. Теперь ученики стекаются в заведение со всей округи.

Сотрудники кафе кормят челябинских школьников бесплатной шаурмой за хорошие оценки в дневнике. Теперь ученики стекаются в заведение со всей округи.

Идея о доброй акции у управляющего армянского кафе возникла внезапно. Мужчина увидел троих ребятишек, которые считали мелочь, чтобы купить шаурму. Он подошел к мальчишкам и спросил, как они учатся. Школьники ответили, что бывают разные оценки — от троек до пятерок. Тогда управляющий сказал им, что за три хорошие оценки в день будет угощать бесплатной шаурмой, передает 74.ru.

С тех пор в кафе выстраивается очередь из учеников с дневниками. Сотрудники проверяют оценки и расписываются под ними, чтобы ребенок не пришел во второй раз. По словам управляющего, расходы на акцию обходятся в тысячу рублей. Благодаря публикации в СМИ многие люди узнали о кафе и начали перечислять на счет руководства деньги.