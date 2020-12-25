Членов российских сборных вакцинируют от COVID-19 для Олимпиады в Токио

Всем спортсменам сборных команд РФ, которые будут принимать участие в Олимпиаде в Токио, сделают прививки от COVID-19, заявил глава минспорта Олег Матыцин.

Всем спортсменам сборных команд РФ, которые будут принимать участие в Олимпиаде в Токио, сделают прививки от COVID-19, заявил глава минспорта Олег Матыцин.

Члены всех делегаций, которые отправятся на соревнования в столицу Японии, получат инъекцию препарата от коронавирусной инфекции. Эту информацию Федеральному агентству новостей (ФАН) подтвердил источник в Минспорта России.

"Атлетов будут вакцинировать точно в два этапа: первый укол, 3 недели перерыв, второй укол", — говорится в сообщении источника в ведомстве.

Сейчас неизвестно, какой именно вакциной будут прививать спортсменов. В будущем Федеральное медико-биологическое агентство примет решение, чем именно будут вакцинировать участников Олимпиады в Токио.

Получившие вакцину от коронавируса могут сдавать плазму с антителами, чтобы помочь заболевшим COVID-19. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает телеканал "360".