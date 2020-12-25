Контингент ВС РФ в Сирии получил подарки от российских политиков

Военнослужащие ВС России в Сирийской Арабской Республике (САР) получили подарки и награды от российских сенаторов.

Военнослужащие ВС России в Сирийской Арабской Республике (САР) получили подарки и награды от российских сенаторов.

Перед Новым годом члены Совета Федерации (СФ) посетили военную базу Хмеймим и пункт базирования российского флота Тартус. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Российским солдатам были вручены грамоты и новогодние подарки.

"Военнослужащим от имени Совета Федерации были вручены подарки, подарили пять новогодних елок, личный состав был награжден грамотами комитета", — заметил он.

В мероприятии принимали участие спикер СФ Валентина Матвиенко и группа сенаторов, которых возглавлял первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Александр Ракитин.

Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад подчеркнул, что присутствие российских специалистов в ближневосточной стране крайне необходимо. Москва и Дамаск совместно борются с остатками террористических сил.