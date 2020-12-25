Партия Порошенко выступила с критикой Зеленского после его интервью

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" раскритиковала интервью нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" раскритиковала интервью нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что "все ждут, когда посадят Порошенко". Как отмечается на сайте партии "Европейская солидарность", действующая власть Украины занимается преследованием своих оппонентов. В заявлении сказано, что "навязчивые фантазии" Зеленского в отношении Порошенко говорят, что именно он "является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции".

Кроме того, партия перечисляет громкие коррупционные скандалы, связанные с командой Зеленского, которые, как считают сторонники Порошенко, не получили реакции правоохранителей и властей.

"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь", — указывается в конце.

Ранее стало известно, что Порошенко и его команда имеют отношение к провокациям в Киеве и протестами предпринимателей из-за ситуации с коронавирусом.