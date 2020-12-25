Золотарев объяснил, почему Украиной образца 2014 года нельзя гордиться

Украина с самого начала обретения ею независимости после распада СССР продолжает слабеть, постепенно растаскивая советское наследие, и этот процесс деградации может продолжаться еще долго.

Украина с самого начала обретения ею независимости после распада СССР продолжает слабеть, постепенно растаскивая советское наследие, и этот процесс деградации может продолжаться еще долго.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал украинский эксперт, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, объясняя процессы, происходящие в стране.

Украинский лидер Владимир Зеленский, по его словам, победил на выборах благодаря красивым обещаниям сделать Украину страной, в которую захочется вернуться, на теперь он следует курсам, проложенным его предшественником на посту президента – Петром Порошенко. Украинские власти продолжают демонтировать то, что осталось от социального государства.

«Тридцать лет растаскивали то, что было построено при Советском Союзе, и все еще что-то осталось. Так же и Украина может очень долго деградировать… Продолжается процесс, как я его называю, "торжества пяти Д" — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация и депопуляция», — подчеркнул Золотарев.

Где-то, по его словам, 5G, а на Украине — 5Д. Поэтому нельзя гордится той страной, в которую превратилась Украина после 20124 года

Также Золотарев отметил, что многие критики нынешней украинской власти, заявляют, что им стыдно за президента Зеленского.

«Но еще больше стыдно было за Порошенко, который превратил страну в подобие сумасшедшего дома, и мы продолжаем пожинать плоды. Если посмотреть на некоторых депутатов Верховной Рады, складывается ощущение, что те люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы», — возмутился политолог.

Простые люди, живущие на Украине, видя, что государство им ничего не дает, и логично начинают считать, что и они ничего этому государству не должны. А все попытки заставить украинцев платить больше налогов для поддержания этой страны на плаву натыкаются на акции протеста, которую недавно в центре Киева устроили ФОП (самозанятые граждане), подчеркнул Золотарев в заключение.