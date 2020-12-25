В метро Екатеринбурга прошла акция против коронавирусных ограничений с поцелуями

В Екатеринбурге десятки пар одновременно начали целоваться в метро. Таким образом участники флешмоба выразили свой протест против ограничительных мер, действующих из-за распространения коронавируса.

В Екатеринбурге 30 пар одновременно начали целоваться в метро. Таким образом участники флешмоба выразили свой протест против ограничительных мер, действующих из-за распространения коронавируса.

Акцию провели поклонники местной группы в честь выхода новой песни Let's Kiss. Участники утверждают, что старались соблюдать социальную дистанцию, были в масках и спускали их на подбородки только на время поцелуя. Позже они растворились в толпе.

Никаких предупреждений молодые люди не получили.

«Музыканты выступили против абсурдных коронавирусных ограничений, когда вирус считается более опасным на концертах и в ресторанах после 23 часов, чем в час пик в переполненном метро, — считают организаторы.

В Екатеринбурге, как и во многих городах России, действуют коронавирусные ограничения. В октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фоне пандемии запретил работать кафе, барам, ресторанам и столовым с 23:00 до 6:00, а также проводить концерты и другие зрелищные мероприятия в указанное время.

При этом заведения могут доставлять еду и работать навынос. Также закрыты танцполы и фан-зоны на концертах. Помимо этого действует ограничение на вместимость зрительного зала 50%.

Также Куйвашев рекомендовал работодателям в регионе отменить новогодние корпоративы. Указ вступил в силу19 декабря.

Согласно опросу, проведенному Superjob, 24 % жителей Екатеринбурга поддержали введение новых ограничений. Это наименьшее число наряду с Москвой.