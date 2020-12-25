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19:52   25 Декабря 2020
Россия

Руслан Хасбулатов: причина распада СССР — армянский сепаратизм

Руслан Хасбулатов: причина распада СССР — армянский сепаратизм

За несколько дней до Нового года в стране принято вспоминать о годовщине, которую одни нарекают общенародным праздником и началом следующего исторического витка, а другие считают большой утратой и причиной многих бед нынешней России. 25 декабря 1991 года над зданием Сенатского дворца в Кремле вместо привычного алого советского знамени взвился триколор — Союз Советских Социалистических Республик стал историей, на смену ему пришла Российская Федерация.

Датой распада СССР принято считать 26 декабря. Этому дню предшествовал целый ряд политических, социальных и экономических процессов, которые длились несколько лет. Именно поэтому аналитики затрудняются назвать однозначную причину гибели социалистической империи. Какие события предваряли ее коллапс — в материале «Политики Сегодня».

Губительная гласность

11 марта 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС назначили Михаила Горбачева. Он ставил перед Советским Союзом амбициозные цели и хотел оживить затухающую экономику, однако первые его реформы не принесли заметного результата. Тогда-то генсек и взял курс на знаменитую «политику гласности». По задумке Горбачева, советским гражданам следовало дать относительную свободу слова, после чего они с радостью примутся обсуждать будущее компартии и вместе искать пути выхода из пока еще непродолжительного застоя.

29 лет без СССР. Причины всесоюзного распада

«Гласность» генерального секретаря возымела обратный эффект. Людям действительно дали свободу, но вместо осуждения западного строя они обрушились с замечаниями и критикой на советскую власть. Средства массовой информации, стряхнув путы коммунистической цензуры, быстро оседлали волну демократических и реформаторских настроений.

Еще одним гвоздем в гроб утопической идеи светлого коммунистического будущего стала горбачевская перестройка. С ее помощью генсек пытался внедрить свободную рыночную экономику в государственные отрасли. Но Горбачев не решился пойти до конца, осуществив радикальные реформы. На некоторых рынках и правда отменили контроль за ценами, но закостенелые бюрократические структуры сводили к нулю все усилия генсека. Советская номенклатура сохранила контроль над ключевыми рычагами и тормозила реформы, если они не сулили им никакой личной выгоды.

Нефть и дефицит

В 1986 году Советский союз попал в нефтяную ловушку. Для сравнения, за несколько лет до этого один баррель черного золота оценивался в 120 долларов, но к марту 1986 года его стоимость упала до 24 долларов за баррель. От такого удара бюджет страны окончательно оправится так и не смог. В начале того десятилетия СССР входил в число ведущих мировых производителей природного газа и нефти. После 1986 года ситуация изменилась.

В результате в стране, которая к 1990 году занимала второе место в списке мировых экономик, полки магазинов пустовали, достать качественную одежду можно было только «по знакомству», а человек, работающий на мясокомбинате, считался королем жизни. Дефицит ощущался во всем: от продуктов питания, до бытовой техники и легковых автомобилей.

29 лет без СССР. Причины всесоюзного распада

Вязкий Афган

Еще одной возможной причиной, которая могла привести к распаду СССР, экспертное сообщество называет чрезмерно большие расходы на армию. В те годы у руля США стоял Рональд Рейган — человек, который начинал карьеру в Демократической партии, а закончил ее в Республиканской. Он называл СССР «империей зла», принижал советских людей по отношению к американцам и говорил об «аморальности» социалистического режима.

В ответ на подобную риторику власть Советов увеличивала расходы на оборону и разведку. По примерным оценкам, в те годы СССР тратил примерно 20% своего ВВП на армию и вооружение. Даже когда экономика страны начала заметно «скатываться», военные получали хорошую зарплату, а советские границы продолжали укреплять.

Всех этих мер, впрочем, оказалось недостаточно для того, чтобы одержать безоговорочную победу в Афганистане. Она длилась 10 лет, с 1979 по 1989 год, и этот вооруженный конфликт можно назвать одним из главных военно-политических факторов распада Советского союза. Армия, которая поставила на колени Третий рейх, столкнулась с непреодолимыми трудностями азиатской стране.

По официальным данным, за десять лет боев в Афганистане погибло около 15 тысяч советских солдат. Независимые эксперты и историки называют другую цифру: 26 тысяч человек. При этом СССР потратил на содержание армии, по разным оценкам, от трех до восьми миллиардов долларов США. В 1989 году на втором съезде народных депутатов СССР Москва призналась сама себе в том, что вторжение в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения.

29 лет без СССР. Причины всесоюзного распада

«Первый удар»

Говорить о конкретной причине распада СССР — дело неблагородное, полагает последний председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. В беседе с «Политикой Сегодня» он объяснил, что все вышеперечисленные предпосылки сыграли свою роль, однако тяжелый удар «по каркасу Советского Союза» пришелся с Кавказа. Эхо тех событий до сих отзывается у российских границ.

«Это армянский сепаратизм 1988 года. Тогда одна из союзных республик потребовала передать ей автономную область [Нагорный Карабах]. Потом начались националистические наступления, гибель людей и бегство армян из Азербайджана. Хотя эти народы на протяжении многих столетий жили друг рядом с другом», — подчеркнул эксперт.

В тот год советское руководство не проявило нужной решимости и твердости, считает Хасбулатов. Центральная власть оказалась не готова адекватно реагировать на вспыхнувший межнациональный конфликт, в результате чего остальные союзные республики сделали свои выводы.

«Тогда республики поняли: "ага, значит можно делать все, что угодно". Кстати, до этого события прибалтийские республики даже не заикались о политическом суверенитете. Они хотели только экономическую самостоятельность и добивались этого на съездах. Горбачев тогда стоял стеной и отказывался идти им навстречу. После 1988 года Прибалтика впервые заговорила о политических свободах. Главы СССР показали свою вялость и слабоволие», — подытожил Хасбулатов.

Справка ПС

По состоянию на начало 1991 года СССР была самой большой страной в мире. Ее территория занимала больше 22 миллионов квадратных километров (одна шестая планеты Земля). В Советском союзе жили около 100 национальностей, примерно 290 миллионов человек. Через Варшавский договор влияние Советов распространялось на всю Восточною Европу.

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