Руслан Хасбулатов: причина распада СССР — армянский сепаратизм

Последний председатель Верховного Совета РФ согласен, что реформы Горбачева и война в Афганистане привели СССР к закату, однако по-настоящему тяжелый удар пришел с Кавказа.

За несколько дней до Нового года в стране принято вспоминать о годовщине, которую одни нарекают общенародным праздником и началом следующего исторического витка, а другие считают большой утратой и причиной многих бед нынешней России. 25 декабря 1991 года над зданием Сенатского дворца в Кремле вместо привычного алого советского знамени взвился триколор — Союз Советских Социалистических Республик стал историей, на смену ему пришла Российская Федерация.

Датой распада СССР принято считать 26 декабря. Этому дню предшествовал целый ряд политических, социальных и экономических процессов, которые длились несколько лет. Именно поэтому аналитики затрудняются назвать однозначную причину гибели социалистической империи. Какие события предваряли ее коллапс — в материале «Политики Сегодня».

Губительная гласность

11 марта 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС назначили Михаила Горбачева. Он ставил перед Советским Союзом амбициозные цели и хотел оживить затухающую экономику, однако первые его реформы не принесли заметного результата. Тогда-то генсек и взял курс на знаменитую «политику гласности». По задумке Горбачева, советским гражданам следовало дать относительную свободу слова, после чего они с радостью примутся обсуждать будущее компартии и вместе искать пути выхода из пока еще непродолжительного застоя.

«Гласность» генерального секретаря возымела обратный эффект. Людям действительно дали свободу, но вместо осуждения западного строя они обрушились с замечаниями и критикой на советскую власть. Средства массовой информации, стряхнув путы коммунистической цензуры, быстро оседлали волну демократических и реформаторских настроений.

Еще одним гвоздем в гроб утопической идеи светлого коммунистического будущего стала горбачевская перестройка. С ее помощью генсек пытался внедрить свободную рыночную экономику в государственные отрасли. Но Горбачев не решился пойти до конца, осуществив радикальные реформы. На некоторых рынках и правда отменили контроль за ценами, но закостенелые бюрократические структуры сводили к нулю все усилия генсека. Советская номенклатура сохранила контроль над ключевыми рычагами и тормозила реформы, если они не сулили им никакой личной выгоды.

Нефть и дефицит

В 1986 году Советский союз попал в нефтяную ловушку. Для сравнения, за несколько лет до этого один баррель черного золота оценивался в 120 долларов, но к марту 1986 года его стоимость упала до 24 долларов за баррель. От такого удара бюджет страны окончательно оправится так и не смог. В начале того десятилетия СССР входил в число ведущих мировых производителей природного газа и нефти. После 1986 года ситуация изменилась.

В результате в стране, которая к 1990 году занимала второе место в списке мировых экономик, полки магазинов пустовали, достать качественную одежду можно было только «по знакомству», а человек, работающий на мясокомбинате, считался королем жизни. Дефицит ощущался во всем: от продуктов питания, до бытовой техники и легковых автомобилей.

Вязкий Афган

Еще одной возможной причиной, которая могла привести к распаду СССР, экспертное сообщество называет чрезмерно большие расходы на армию. В те годы у руля США стоял Рональд Рейган — человек, который начинал карьеру в Демократической партии, а закончил ее в Республиканской. Он называл СССР «империей зла», принижал советских людей по отношению к американцам и говорил об «аморальности» социалистического режима.

В ответ на подобную риторику власть Советов увеличивала расходы на оборону и разведку. По примерным оценкам, в те годы СССР тратил примерно 20% своего ВВП на армию и вооружение. Даже когда экономика страны начала заметно «скатываться», военные получали хорошую зарплату, а советские границы продолжали укреплять.

Всех этих мер, впрочем, оказалось недостаточно для того, чтобы одержать безоговорочную победу в Афганистане. Она длилась 10 лет, с 1979 по 1989 год, и этот вооруженный конфликт можно назвать одним из главных военно-политических факторов распада Советского союза. Армия, которая поставила на колени Третий рейх, столкнулась с непреодолимыми трудностями азиатской стране.

По официальным данным, за десять лет боев в Афганистане погибло около 15 тысяч советских солдат. Независимые эксперты и историки называют другую цифру: 26 тысяч человек. При этом СССР потратил на содержание армии, по разным оценкам, от трех до восьми миллиардов долларов США. В 1989 году на втором съезде народных депутатов СССР Москва призналась сама себе в том, что вторжение в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения.

«Первый удар»

Говорить о конкретной причине распада СССР — дело неблагородное, полагает последний председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. В беседе с «Политикой Сегодня» он объяснил, что все вышеперечисленные предпосылки сыграли свою роль, однако тяжелый удар «по каркасу Советского Союза» пришелся с Кавказа. Эхо тех событий до сих отзывается у российских границ.

«Это армянский сепаратизм 1988 года. Тогда одна из союзных республик потребовала передать ей автономную область [Нагорный Карабах]. Потом начались националистические наступления, гибель людей и бегство армян из Азербайджана. Хотя эти народы на протяжении многих столетий жили друг рядом с другом», — подчеркнул эксперт.

В тот год советское руководство не проявило нужной решимости и твердости, считает Хасбулатов. Центральная власть оказалась не готова адекватно реагировать на вспыхнувший межнациональный конфликт, в результате чего остальные союзные республики сделали свои выводы.

«Тогда республики поняли: "ага, значит можно делать все, что угодно". Кстати, до этого события прибалтийские республики даже не заикались о политическом суверенитете. Они хотели только экономическую самостоятельность и добивались этого на съездах. Горбачев тогда стоял стеной и отказывался идти им навстречу. После 1988 года Прибалтика впервые заговорила о политических свободах. Главы СССР показали свою вялость и слабоволие», — подытожил Хасбулатов.

Справка ПС

По состоянию на начало 1991 года СССР была самой большой страной в мире. Ее территория занимала больше 22 миллионов квадратных километров (одна шестая планеты Земля). В Советском союзе жили около 100 национальностей, примерно 290 миллионов человек. Через Варшавский договор влияние Советов распространялось на всю Восточною Европу.