Россиян ждут семь коротких рабочих недель в 2021 году

Россиян в 2021 году ожидает семь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда в пятницу, 25 декабря.

Россиян в 2021 году ожидает семь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда в пятницу, 25 декабря.

Первая сокращенная неделя будет в феврале из-за празднования 23 февраля. Россияне будут работать с 24 по 26 февраля, а отдыхать — с 21 по 23. Рабочий день будет перенесен с 22 февраля на субботу 20 февраля.

Таким образом, единственная длинная шестидневная рабочая неделя в следующем году будет с 15 по 20 февраля.

Вторая неделя марта также будет сокращенной благодаря Международному женскому дню. Россияне будут отдыхать в понедельник, 8 марта. В мае будут короткими первые две недели, рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ждет одна сокращенная рабочая неделя. Так как День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня.

День народного единства отмечается 4 ноября, на этой неделе жители России будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября. Выходной день будет перенесен со 2 января на 5 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что Минтруд разработает поправки в Трудовой кодекс, чтобы сделать 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Он добавил, что такое решение по 2021 году уже принято: 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днем