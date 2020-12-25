Находившийся в розыске рецидивист выпал из окна в Москве

Криминальный авторитет скончался в реанимации после падения из окна в столице РФ.

Криминальный авторитет скончался в реанимации после падения из окна в столице РФ.

Инцидент произошел при задержании рецидивиста правоохранителями. Полицейские попытались поймать преступника, но тот каким-то образом выпал из окна многоэтажки и получил тяжелые травмы, пишет РИА Новости.

Вскоре на место случившегося прибыли медики. Они забрали криминального авторитета в больницу, но тот через некоторое время скончался. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Ранее рецидивист находился в розыске по подозрению в разбое.