В России нарастят объемы производства вакцины "Спутник V" от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в январе 2021 года в стране выпустят 6,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в январе 2021 года в стране выпустят 6,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.

По его словам, на данный момент по всей стране отгружено 310 тысяч доз вакцины от COVID-19. Ее развозят по России для массовой вакцинации населения.

Отмечается, что сейчас граждан прививают в 250 учреждениях по всей территории страны. Кроме того, объем производства начинает нарастать. Таким ходом, в январе 2021 года будет выпущено 6,5 миллиона доз. Вакцину "Спутник V" производят на четырех площадках и готовится пятая.