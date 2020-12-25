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17:08   25 Декабря 2020
Общество

В России нарастят объемы производства вакцины "Спутник V" от COVID-19

В России нарастят объемы производства вакцины "Спутник V" от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в январе 2021 года в стране выпустят 6,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.

По его словам, на данный момент по всей стране отгружено 310 тысяч доз вакцины от COVID-19. Ее развозят по России для массовой вакцинации населения.

Отмечается, что сейчас граждан прививают в 250 учреждениях по всей территории страны. Кроме того, объем производства начинает нарастать. Таким ходом, в январе 2021 года будет выпущено 6,5 миллиона доз. Вакцину "Спутник V" производят на четырех площадках и готовится пятая.

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#мишустин #коронавирус #вакцины

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