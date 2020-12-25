Минтруд анонсировал нововведения в Трудовом кодексе РФ в 2021 году

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря официальным выходным в РФ в следующем году.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря официальным выходным в РФ в следующем году.

Котяков пояснил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, в ведомстве разработают необходимые поправки в Трудовой кодекс РФ.