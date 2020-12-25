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16:59   25 Декабря 2020
Общество

Минтруд анонсировал нововведения в Трудовом кодексе РФ в 2021 году

Минтруд анонсировал нововведения в Трудовом кодексе РФ в 2021 году

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря официальным выходным в РФ в следующем году.

Котяков пояснил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, в ведомстве разработают необходимые поправки в Трудовой кодекс РФ.

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#рф #новый год #31 декабря

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