16:59 25 Декабря 2020Общество
Минтруд анонсировал нововведения в Трудовом кодексе РФ в 2021 году
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря официальным выходным в РФ в следующем году.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря официальным выходным в РФ в следующем году.
Котяков пояснил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, в ведомстве разработают необходимые поправки в Трудовой кодекс РФ.