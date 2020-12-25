Эрдоган ответил взаимностью на похвалу Путина

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 2020 года положительно высказался о главе Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Политик ответил ему взаимностью.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 2020 года положительно высказался о главе Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Политик ответил ему взаимностью.

Российский лидер ранее заявил, что Эрдоган "хвостом не виляет". По словам турецкого президента, эти заявления в той же мере относятся к Путину. Эрдоган назвал главу России честным человеком, который держит свое слово и вспомнил, как они познакомились.

"Я его именно таким и знаю", — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Развитие отношений двух руководителей показало, что у Турции ни с кем нет таких крепких связей, утверждает Эрдоган. Президент надеется на дальнейшее сохранение такого же уровня.